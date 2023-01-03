Бышовец назвал бразильских игроков, главным фактором преимущества «Зенита»

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец высказался о чемпионской гонке РПЛ.

«Я думаю, что чемпионство «Зенита» уже близко. По составу клуб становится бразильским. Игроки из Бразилии продолжают пополнять российскую команду. Это самый главный фактор, который дает преимущество «Зениту» перед другими клубами РПЛ. Также у команды нет проблем с потерями, отъездами, но в то же время мы видим, как клуб усиливается. Мне кажется, соперничество со «Спартаком» у «Зенита» сохранится во второй половине сезона. Так было с первого и до последнего матча, который не завершился дружбой», — приводит слова Бышовца Betonmobile.ru.

После 17 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка. На втором месте — «Спартак» (36 очков). Замыкает тройку «Ростов» (35 очков).