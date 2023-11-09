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Сегодня, 16:49

Бышовец назвал дуэт Кассьерры и Сергеева лучшим в РПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский тренер Анатолий Бышовец высказался о нападающих «Зенита» Матео Кассьерре и Иване Сергееве.

«Переход на двух нападающих в лице Кассьерры и Сергеева напрашивался давно, атака «Зенита» стала намного убедительнее. Колумбиец набрал оптимальную форму, а Иван отлично его дополняет и создаёт моменты для завершения. Думаю, что дуэт Кассьерры и Сергеева действительно можно назвать лучшим в РПЛ на данный момент», — сказал Бышовец RT.

9 ноября Сергеев попал в число номинантов на звание лучшего игрока РПЛ в октябре.

Источник: RT
Анатолий Бышовец
Иван Сергеев
Матео Кассьерра
Футбол
ФК Зенит
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