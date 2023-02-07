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Сегодня, 13:28

Бышовец назвал главную проблему в тренерской карьере Кержакова

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший наставник сборной России Анатолий Бышовец высказался о тренерском потенциале Александра Кержакова.

«После его ухода из «Нижнего Новгорода» мы как-то пересеклись и пообщались. У меня сложилось впечатление, что он не сделал выводы из произошедшего. Проблема Александра заключается в том, что ему мешает полностью реализоваться в профессии завышенное ощущение собственной значимости как футболиста. В качестве примера можно привести Олега Блохина, который иногда не понимал, как подопечные не могут нанести удар или отдать точную передачу. Но одно дело быть большим игроком, а другое — хорошим тренером. Поэтому Кержакову необходимо разобраться в себе и понять, каким тренером он хочет стать. А в его высоком потенциале сомнений нет», — приводит слова Бышовца RT.

6 февраля генеральный менеджер «Кармиотиссы» Антонис Антониус подтвердил «СЭ» информацию, что Кержаков возглавит клуб. В среду специалист должен прибыть на Кипр и затем подписать контракт.

Последним местом работы Кержакова был «Нижний Новгород», который он покинул после окончания сезона-2021/22 в связи с истечением срока контракта.

«Кармиотисса» занимает 10-е место (из 14 команд) в турнирной таблице чемпионата Кипра, набрав в 22 матчах 23 очка.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1107730-byshovec-kerzhakov-trenerstvo
Александр Кержаков
Анатолий Бышовец
Футбол
ФК Нижний Новгород
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