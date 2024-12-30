Бышовец назвал главные проблемы «Динамо» в сезоне

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец рассказал о выступлениях московского «Динамо» в сезоне.

«Сложности и проблемы «Динамо» связаны с благодатным календарем в начале сезона, но эту инерцию сохранить не удалось. Чтобы найти баланс атаки и обороны, требуется универсальность. Этого Марцелу Личке не хватило. Про весеннюю часть чемпионата говорить пока рано. Сейчас нужно проанализировать ситуацию, чтобы усилить определенные позиции в «Динамо». Конкуренция во главе таблицы сильная. Но смущает усредненность всего остального чемпионата, что понижает уровень РПЛ», — сказал Бышовец корреспонденту Legalbet.ru

По результатам 18 туров РПЛ «Динамо» находится на четвертом месте турнирной таблицы, имея в своем активе 35 очков.