Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:37

Бышовец назвал главные проблемы «Динамо» в сезоне

Камила Абдурахманова
Telegram Дзен

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец рассказал о выступлениях московского «Динамо» в сезоне.

«Сложности и проблемы «Динамо» связаны с благодатным календарем в начале сезона, но эту инерцию сохранить не удалось. Чтобы найти баланс атаки и обороны, требуется универсальность. Этого Марцелу Личке не хватило. Про весеннюю часть чемпионата говорить пока рано. Сейчас нужно проанализировать ситуацию, чтобы усилить определенные позиции в «Динамо». Конкуренция во главе таблицы сильная. Но смущает усредненность всего остального чемпионата, что понижает уровень РПЛ», — сказал Бышовец корреспонденту Legalbet.ru

По результатам 18 туров РПЛ «Динамо» находится на четвертом месте турнирной таблицы, имея в своем активе 35 очков.

Источник: Legalbet.ru
Анатолий Бышовец
ФК Динамо (Москва)
Читайте также
Капитан «Вашингтона» Овечкин забил гол в первом матче после травмы
Умар Нумагомедов и Мераб Двалишвили проведут бой за титул чемпиона на UFC 311
Что говорят о смерти экс-футболиста сборной России Бугаева в зоне СВО
Суд в Минске заочно приговорил комика Комиссаренко к шести годам
Родившихся в 2025 году детей будут называть «поколением бета»
Захарова объяснила полет спецборта из РФ в США ротацией дипломатов
Сегодня
Вчера
Неделя