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Сегодня, 17:12

Бышовец назвал основные проблемы «Зенита» в первой части сезона РПЛ

Сергей Ярошенко
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Бывший главный тренер «Зенита» Анатолий Бышовец рассказал о проблемах петербургской команды в этом сезоне.

«Я думаю, что здесь объективные причины, связанные с потерями игроков из-за травм, не было оптимального состава. Думаю, не удалось добиться оптимального состояния после проведенной подготовки к началу сезона. Ну и, мне кажется, были невынужденные потери очков с «Химками», «Крыльями Советов». Есть вопросы и психологического состояния, и отсутствия уважения к сопернику, и в какой-то степени переоценки своих возможностей. Думаю, что шансы не потеряны. Уровень игроков достаточный», — приводит слова специалиста «ВсеПроСпорт».

Бышовец возглавлял петербургскую команду с 1996 по 1998 год.

По итогам первой части сезона РПЛ «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице с 39 очками, уступая «Краснодару» (39 очков) по дополнительным показателям.

Источник: ВсеПроСпорт
Анатолий Бышовец
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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