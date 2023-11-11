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РПЛ

Сегодня, 15:08

Бышовец назвал преимущество «Зенита» над «Краснодаром»

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Российский тренер Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от матча 15-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Зенитом».

«Надеюсь, «Краснодар» не будет рассчитывать на ничейный результат. И не изменит ничего ни в организации игры, ни в структуре, ни в команде. Это противостояние быстрой атаки против позиционной. Нападение соперников практически не уступает друг другу. Единственное преимущество «Зенита» в том, что у него два центральных нападающих. Их взаимодействие освобождает зоны. В принципе, шансы близки к равным. Матчи, которые проходили между этими командами, оставляли хорошее впечатление. Думаю, что нас это и ждет», — цитирует Бышовца Metaratings.ru.

«Зенит» примет «Краснодар» на «Газпром Арене» 11 ноября. Начало — 19:30 (мск).

Сине-бело-голубые занимают второе место в чемпионате России, набрав 29 очков в 14 матчах. На счету команды Владимира Ивича 31 очко, она располагается на первой строчке таблицы.

Источник: Metaratings.ru
Анатолий Бышовец
ФК Зенит
ФК Краснодар
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