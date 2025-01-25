Бышовец назвал разочарованиями в составе «Динамо» Бальбуэну и Чавеса

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец назвал имена разочаровавших его в этом сезоне футболистов московского «Динамо».

«Помимо ситуации с Бителло у «Динамо» есть еще футболисты, которые не оправдали надежд. Это и Бальбуэна, и Чавес, который получал недостаточно времени. Это подчеркивает главный тренер, да и в отдельных матчах это было заметно.

Не думаю, что условия, которые получают южноамериканцы в «Зените», равноценны динамовским. Но для всех них жить вдали от родины — это испытание. Клубам нужно уметь адаптировать игроков, работать с ними. Можно говорить о менталитете и характере, но все индивидуально. Бывают и хорошие примеры: капитан «Зенита» Дуглас Сантос, который получил российский паспорт», — сказал Бышовец Legalbet.

В нынешнем сезоне 33-летний парагвайский защитник Фабиан Бальбуэна провел за «Динамо» 15 матчей во всех турнирах, забил один мяч и сделал две голевые передачи.

29-летний мексиканский полузащитник Луис Чавес отыграл 18 встреч в текущем сезоне за бело-голубых во всех турнирах, забил два гола и отдал два результативных паса.