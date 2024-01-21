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Сегодня, 21:32

Бышовец не считает, что «Зенит» сильно усилился в зимнее трансферное окно

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Бывший главный тренер «Зенита» Анатолий Бышовец прокомментировал трансферы сине-бело-голубых этой зимой.

«Я бы не стал говорить, что «Зенит» сильно усилился в зимнее трансферное окно. Команда имеет состав, в котором равноценность игроков в целом и создает сбалансированность, а также условия для ротации. Это очень важно. На заключительном этапе «Краснодар» также имеет хорошую возможность на борьбу и высокую мотивацию», — приводит слова Бышовца портал Betonmobile.

В зимнее трансферное окно «Зенит» подписал Нино, Педро, Артура и Ильзата Ахметова. После 18 туров сине-бело-голубые занимают второе место в РПЛ.

РПЛ: все трансферы и возможные сделки зимы в одной таблице.

Источник: Betonmobile
Анатолий Бышовец
ФК Зенит
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