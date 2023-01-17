Бышовец — о Fan ID: «Планирую посещать матчи РПЛ. Придется мне делать паспорт болельщика»

Бывший тренер «Локомотива» и сборной России Анатолий Бышовец сообщил, что будет оформлять карту болельщика для посещения матчей РПЛ. С 1 января 2023 года система Fan ID начнет работать на всех стадионах чемпионата России по футболу.

«Придется мне делать паспорт болельщика, раз принято такое решение. Получается, надо будет иметь дело с охраной стадиона и предъявлять этот паспорт, даже если это приглашение в ложу. Я планирую посещать матчи РПЛ во второй части сезона», — приводит слова Бышовца «РБ Спорт».

Матчи 18-го тура РПЛ начнутся 3 марта. «Факел» встретится с «Химками» в первой игре чемпионата после зимнего перерыва.