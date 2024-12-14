Бышовец объяснил спад «Локомотива» перед зимней паузой в РПЛ

Бывший тренер «Локомотива» Анатолий Бышовец прокомментировал спад команды перед наступлением зимнего перерыва в РПЛ.

«Я думаю, что здесь проблема с молодым составом, отсутствием опыта и подготовки к матчам. Думаю, что это существенно. В то же время, мне кажется, в некоторых матчах были необоснованные поражения. Например, можно вспомнить игру с «Химками», что говорит о подготовке к сопернику. Нельзя недооценивать соперника и переоценивать себя», — цитирует Бышовца Vprognoze.ru.

«Локомотив» ушел на зимнюю паузу на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России. Команда Михаила Галактионова набрала 35 очков в 18 турах и отстает от лидирующего «Краснодара» на 4 балла.