Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:37

Бышовец объяснил спад «Локомотива» перед зимней паузой в РПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший тренер «Локомотива» Анатолий Бышовец прокомментировал спад команды перед наступлением зимнего перерыва в РПЛ.

«Я думаю, что здесь проблема с молодым составом, отсутствием опыта и подготовки к матчам. Думаю, что это существенно. В то же время, мне кажется, в некоторых матчах были необоснованные поражения. Например, можно вспомнить игру с «Химками», что говорит о подготовке к сопернику. Нельзя недооценивать соперника и переоценивать себя», — цитирует Бышовца Vprognoze.ru.

«Локомотив» ушел на зимнюю паузу на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России. Команда Михаила Галактионова набрала 35 очков в 18 турах и отстает от лидирующего «Краснодара» на 4 балла.

Источник: Vprognoze.ru
Анатолий Бышовец
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Читайте также
В Госдуме оценили возможность выплаты 13-й пенсии на день рождения
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев возглавил ОКР
Гуменник победил на Кубке Содружества в Минске
Прерывал гегемонию «Спартака», забивал «МЮ» за «Манчестер Сити» и видел во сне чемпионство России. Каким футболистом был Михаил Кавелашвили, ставший президентом Грузии
Президентом Грузии избран Кавелашвили
В Санкт-Петербурге мошенники похитили у пенсионерки более 34 млн рублей
Сегодня
Вчера
Неделя