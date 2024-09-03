Бышовец о Батракове: «Игровая мудрость в его возрасте говорит о большом будущем»

Бывший тренер «Локомотива» Анатолий Бышовец прокомментировал выступление полузащитника железнодорожников Алексея Батракова в текущем сезоне.

«Впечатление Батраков оставляет очень хорошее. Оно подкреплено его пониманием игры и техническим исполнением. Игровая мудрость в его возрасте говорит о большом будущем, а его технические возможности позволяют ему и участвовать в атаке, и находить единственные ходы и реализовывать их», — цитирует Бышовца Metaratings.

В текущем сезоне 19-летний полузащитник провел 9 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, забил три гола и сделал пять результативных передач.