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Сегодня, 10:20

Бышовец оценил игру «Краснодара» в новом сезоне

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился мнением об игре «Краснодара» на старте сезона-2023/24.

«Мне всегда приятно говорить об этой команде. Их цели и задачи посвящены футболу и его будущему. Все направлено на разностороннюю подготовку — инфраструктура, хорошее футбольное и общее образование в интернате. Их концепция отличается от других. Сегодня мы видим, что удачное сочетание воспитанников и игроков в атаке, а также усиление практически во всех позициях, дает результаты. У них было хорошее качество игры в матчах с «Динамо» и «Сочи». Я думаю, что это связано с приходом нового тренера, а также игровой дисциплиной, которая может быть в ущерб зрелищу. Но пока они меня не разочаровывают», — приводит слова Бышовца Betonmobile.ru.

«Краснодар» в чемпионате России одержал две победы в двух матчах и занимает первое место. Столько очков у «Спартака».

Источник: https://betonmobile.ru/byishovets-obyasnil-za-schet-chego-krasnodar-vyirvalsya-v-lideryi-rpl
Анатолий Бышовец
ФК Краснодар
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