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Сегодня, 14:47

Бышовец: «Пока Личка работает так же, как в «Оренбурге»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский тренер Анатолий Бышовец высказался о работе Марцела Лички с «Динамо».

«Матчи «Динамо» — это всегда эмоции, а игра в обороне оставляет желать лучшего. Пока мы видим, что Личка работает так же, как в «Оренбурге». Для его предыдущего клуба седьмое место — это феноменальный результат, но не думаю, что такой же результат в текущем сезоне устроит «Динамо», — цитирует Бышовца «Евро-Футбол.Ру».

После 3 матчей «Динамо» с 4 очками занимает восьмое место в РПЛ. В воскресенье бело-голубые сыграют с «Балтикой» в 4-м туре. Начало матча — в 15.00 по московскому времени.

Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Анатолий Бышовец
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
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