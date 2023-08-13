Бышовец: «Пока Личка работает так же, как в «Оренбурге»

Российский тренер Анатолий Бышовец высказался о работе Марцела Лички с «Динамо».

«Матчи «Динамо» — это всегда эмоции, а игра в обороне оставляет желать лучшего. Пока мы видим, что Личка работает так же, как в «Оренбурге». Для его предыдущего клуба седьмое место — это феноменальный результат, но не думаю, что такой же результат в текущем сезоне устроит «Динамо», — цитирует Бышовца «Евро-Футбол.Ру».

После 3 матчей «Динамо» с 4 очками занимает восьмое место в РПЛ. В воскресенье бело-голубые сыграют с «Балтикой» в 4-м туре. Начало матча — в 15.00 по московскому времени.