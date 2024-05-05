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Сегодня, 09:08

Бышовец оценил работу Слишковича в «Спартаке»

Виктория Кравченко
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Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился мнением о главном тренере «Спартака» Владимире Слишковиче.

«Слишковичу удалось объединить игроков, чувствуется, что «Спартак» на поле сейчас — системный организм, у них есть игровая дисциплина. Я еще по его первому матчу с «Зенитом» понял, что с ним команда небезнадежна. Изменения, которые происходят от матча к матчу, говорят, что это думающий тренер. Это заметно и по его поведению на кромке поля. Там нет лишних эмоций, чувствуется, что ситуация анализируется. Впечатление о нем остается хорошее», — цитирует Слишковича Legalbet.

Слишкович стал исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» после отставки в середине апреля испанца Гильермо Абаскаля. Всего под руководством Слишковича московская команда провела пять матчей, в которых одержала 3 победы и дважды сыграла вничью.
Источник: https://legalbet.ru/news/bishovetc-slishkovichu-udalos-obedinit-igrokov-spartaka/
Анатолий Бышовец
ФК Спартак (Москва)
Владимир Слишкович
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