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Бышовец: «Кассьерра неслучайно является лучшим бомбардиром РПЛ»

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Бывший тренер сборной СССР Анатолий Бышовец прокомментировал высокую результативность колумбийского форварда «Зенита» Матео Кассьерры в нынешнем сезоне.

В прошедшем гостевом матче с «Ахматом» (5:1) Кассьерра оформил пента-трик.

«Тот факт, что Кассьерра является лучшим бомбардиром РПЛ, не случаен. У него достаточно умений, мастерства, навыков, чтобы реализовывать свой талант в такой команде. В последних матчах «Зенит» транжирил много моментов. Было видно, что перепады в физическом и психологическом состоянии игроков коснулись игры. Но в матче с «Ахматом» у Кассьерры была благополучная среда для того, чтобы забивать голы. Соперник не играл ни персонально, ни большим количеством в обороне. Чем форвард «Зенита» и воспользовался», — цитирует Бышовца «РБ Спорт».

На счету Кассьерры 21 гол и три результативные передачи в нынешнем сезоне чемпионата России. Ближайший преследователь колумбийца в гонке бомбардиров — Костантин Тюкавин с 15 мячами.

Источник: «РБ Спорт»
Анатолий Бышовец
Матео Кассьерра
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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