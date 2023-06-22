Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:15

Бышовец отреагировал на назначение Лички на пост главного тренера «Динамо»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший главный тренер московского «Динамо» Анатолий Бышовец отреагировал на назначение Марцела Лички на пост главного тренера бело-голубых.

«Оренбург» последние годы оставлял достаточно хорошее впечатление. Здесь можно говорить о подборе игроков, организации и условиях. В целом все это сделало команду достаточно конкурентоспособной. Может быть, не в борьбе за первые места, но все же. Качество и уровень отдельных игроков дает основание говорить о том, что сегодняшний «Оренбург» отвечает требованиям РПЛ, и исключает возможность понижения в классе. Во многом результат команды был сделан в домашних матчах. Переход тренера в клуб всегда связан с тем, насколько его требования не идут в противоречие с возможностями игроков. В случае Лички — это умение работать с молодежью, к которой в «Динамо» предъявляются определенные требования. Здесь развитие, учебный процесс и чисто психологические вопросы. Насколько это удастся, трудно сказать, тем более что «Динамо» по результату — деградирующая команда. Не было последовательности и преемственности в выборе тренера. Я говорю и про Шварца, и про Йокановича", — приводит слова Бышовца Metaratings.ru.

Он также назвал «Динамо» командой, которая всегда стремится к наивысшему результату.

«Основополагающим станет момент подбора игроков и усиления отдельных позиций — это будет влиять на качество, потому что у «Динамо» за последнее время не было основополагающих игроков. Тех, кто мог бы повлиять на качество и результат, включая того же Смолова», — добавил Бышовец.

22 июня «Динамо» объявило о назначении Лички главным тренером команды. Контракт 45-летнего чеха с клубом рассчитан на сезон-2023/24 с возможностью продления еще на два года при достижении определенных условий.

Источник: https://metaratings.ru/news/byshovec-v-dinamo-ne-bylo-posledovatelnosti-i-preemstvennosti-v-vybore-glavnogo-trenera-260668/
Анатолий Бышовец
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Сборная России, которая сделала Евро-2008 незабываемым. Где они сейчас?
Призерку чемпионата мира лишают гражданства Литвы. За участие в российских шоу
Экипажи вертолетов Ка-52 уничтожили опорные пункты и технику ВСУ
Антонов возложил ответственность на США за затягивание конфликта на Украине
Сирия и Турция согласились с концепцией РФ по нормализации отношений
Как меняются границы стран: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Личка: «Соглашусь с теми, кто считает Тюкавина самым талантливым форвардом в России»

Каманцев считает, что у международных организаций есть потребность привлекать топовых российских судей