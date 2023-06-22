Бышовец: «Личка хорошо проявил себя в «Оренбурге»

Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец отреагировал на назначение Марцела Лички на пост главного тренера московского «Динамо».

«Личка хорошо проявил себя в «Оренбурге», — цитирует Betonmobile.ru Бышовца. — Это неудивительно. Он и тренеры, работающие до него, создали хорошие возможности для того, чтобы можно было выстраивать команду. Организация игры отвечает современным требованиям. Команда играет активно. Наверное, грех жаловаться и на селекцию клуба. Там есть много интересных игроков. Мне кажется, работу Лички в «Оренбурге» можно оценить, как позитивно. «Динамо» — это переход в клуб, где совершенно другие задачи. Команда в каждом матче должна добиваться положительного результата и составить конкуренцию тем, кто борется за призовые места, не рассматривая позицию чемпиона. В этой части у нас всегда все предсказуемо».

22 июня «Динамо» объявило о назначении Лички главным тренером команды. Контракт 45-летнего чеха с клубом рассчитан на сезон-2023/24 с возможностью продления еще на два года при достижении определенных условий.