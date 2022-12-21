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Сегодня, 16:25

Бышовец: «Если Клаудиньо уйдет в «Палмейрас», то это будет потеря не только футболиста, но и денег»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец отреагировал на возможный уход полузащитника «Зенита» Клаудиньо в «Палмейрас».

«Если Клаудиньо уйдет в «Палмейрас», то это будет потеря не только футболиста, но и денег. Бразилец стоит намного больше, чем 15 миллионов евро. Клаудиньо уже можно рассматривать как игрока сборной Бразилии.

Многое будет зависеть от самого футболиста. Нужно находить какие-то компромиссы, если Клаудиньо захочет уехать в бразильский клуб", — приводит «РБ Спорт» слова специалиста.

Ранее издание Goal сообщило, что на этой неделе «Палмейрас» проведет переговоры с агентами Клаудиньо и «Зенитом». Текущий контракт бразильца с питерским клубом рассчитан до лета 2027 года.

Однако футбольный агент Фернандо Гарсия, который представляет интересы Клаудиньо, в комментарии для «СЭ» опроверг информацию о возможном уходе футболиста в «Палмейрас».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/anatolij-by-shovets-esli-klaudin-o-ujdet-v-palmejras-za-e-15-mln-to-e-to-poterya-deneg-dlya-zenita/
Анатолий Бышовец
Клаудиньо
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