Бышовец: «Если Клаудиньо уйдет в «Палмейрас», то это будет потеря не только футболиста, но и денег»

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец отреагировал на возможный уход полузащитника «Зенита» Клаудиньо в «Палмейрас».

«Если Клаудиньо уйдет в «Палмейрас», то это будет потеря не только футболиста, но и денег. Бразилец стоит намного больше, чем 15 миллионов евро. Клаудиньо уже можно рассматривать как игрока сборной Бразилии.

Многое будет зависеть от самого футболиста. Нужно находить какие-то компромиссы, если Клаудиньо захочет уехать в бразильский клуб", — приводит «РБ Спорт» слова специалиста.

Ранее издание Goal сообщило, что на этой неделе «Палмейрас» проведет переговоры с агентами Клаудиньо и «Зенитом». Текущий контракт бразильца с питерским клубом рассчитан до лета 2027 года.

Однако футбольный агент Фернандо Гарсия, который представляет интересы Клаудиньо, в комментарии для «СЭ» опроверг информацию о возможном уходе футболиста в «Палмейрас».