Бышовец: «Некая самоуспокоенность у «Зенита» присутствует»

Российский тренер Анатолий Бышовец оценил игру «Зенита» в последних матчах РПЛ.

«Есть ли кризис у «Зенита»? Это громко сказано. Некая самоуспокоенность у команды присутствует. Это сказалось на целеустремленности игроков во вчерашнем матче с ЦСКА. Команда не могла перестраиваться, а это говорит об уровне функционального состояния», — приводит «РБ Спорт» слова тренера.

В матче 20-го тура чемпионата России «Зенит» проиграл ЦСКА со счетом 0:1.

Петербургский клуб продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 48 очков.