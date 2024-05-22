Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:21

Бышовец: «Захарян не может служить примером для Тюкавина»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший тренер сборных СНГ и России Анатолий Бышовец оценил выступление форварда Константина Тюкавина за «Динамо».

«Тюкавин — очень яркий игрок. По своей конституции похож на двух центрфорвардов бывшей сборной ФРГ — Уве Зеелера и Герда Мюллера. Рост — примерно 175, 176 сантиметров, комплекция... То, как играл Зеелер головой, сравнимо с тем, как играет на втором этаже Тюкавин, переигрывая высокорослых игроков обороны соперника. Умение нападающего «Динамо» сыграть на опережение во вратарской, крутануться, забивать решающие мячи — это Мюллер. Штрафная — его среда, он чувствует голевой момент, намерения партнеров», — приводит «РБ Спорт» слова Бышовца.

Также он ответил на вопрос о том, стоит ли Тюкавину уехать за границу, как сделал его одноклубник Арсен Захарян.

«Не думаю, что Захарян может служить примером для Тюкавина. Мы не видим, что Захарян — игрок основного состава «Реала Сосьедад», только радуемся отдельным эпизодам в его исполнении, голам и передачам. Думаю, к Тюкавину применима фраза: от добра добра не ищут. Ему доверяют в «Динамо», он получает практику, находится на своем месте», — добавил тренер.

В этом сезоне 21-летний Тюкавин забил 15 голов в 29 матчах РПЛ и занимает второе место в списке бомбардиров, уступая лишь нападающему «Зенита» Матео Кассьерре, на счету которого 21 мяч.

Источник: РБ Спорт
Анатолий Бышовец
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
3
Обсудить
Читайте также
Источник: Овечкин задолжал российской налоговой 49 тысяч рублей
Ильиных и Полунин стали родителями в третий раз
Роспотребнадзор выявил в России новый вариант коронавируса FLiRT
Кержакову уже ищут замену, а Вендел и Клаудиньо потеряли мотивацию. Пять футболистов, от которых «Зенит» должен избавится предстоящим летом
Муфтий Москвы предупредил о последствиях запрета никаба в России
Россияне рассказали о способах отслеживания доходов и расходов
Популярное видео
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
Материалы сюжета: РПЛ, 30-й тур: «Краснодар» — «Динамо», «Зенит» — «Ростов» и другие матчи
Синицын верит, что Мусаев может довести «Краснодар» до чемпионства
Балахнин: «Победа над «Зенитом» прибавит уважения к Карпину»
Полузащитник «Рубина» Чумич провел первую тренировку с командой после операции
Новиков считает, что Акинфеев способен отыграть еще два года на высоком уровне
Семак: «Какая разница, за кого болеть в матче «Краснодар» — «Динамо». Нам надо самим побеждать»
Даку заявил, что удовлетворен своей игрой и статистикой в этом сезоне
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Мозес Кобнан перекрасит волосы в зеленый цвет в случае чемпионства «Краснодара»

Деменко назвал нового главного тренера «Спартака» Станковича амбициозным