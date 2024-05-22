Бышовец: «Захарян не может служить примером для Тюкавина»

Бывший тренер сборных СНГ и России Анатолий Бышовец оценил выступление форварда Константина Тюкавина за «Динамо».

«Тюкавин — очень яркий игрок. По своей конституции похож на двух центрфорвардов бывшей сборной ФРГ — Уве Зеелера и Герда Мюллера. Рост — примерно 175, 176 сантиметров, комплекция... То, как играл Зеелер головой, сравнимо с тем, как играет на втором этаже Тюкавин, переигрывая высокорослых игроков обороны соперника. Умение нападающего «Динамо» сыграть на опережение во вратарской, крутануться, забивать решающие мячи — это Мюллер. Штрафная — его среда, он чувствует голевой момент, намерения партнеров», — приводит «РБ Спорт» слова Бышовца.

Также он ответил на вопрос о том, стоит ли Тюкавину уехать за границу, как сделал его одноклубник Арсен Захарян.

«Не думаю, что Захарян может служить примером для Тюкавина. Мы не видим, что Захарян — игрок основного состава «Реала Сосьедад», только радуемся отдельным эпизодам в его исполнении, голам и передачам. Думаю, к Тюкавину применима фраза: от добра добра не ищут. Ему доверяют в «Динамо», он получает практику, находится на своем месте», — добавил тренер.

В этом сезоне 21-летний Тюкавин забил 15 голов в 29 матчах РПЛ и занимает второе место в списке бомбардиров, уступая лишь нападающему «Зенита» Матео Кассьерре, на счету которого 21 мяч.