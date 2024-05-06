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6 мая, 22:50

Бышовец: «Тюкавин прекрасно играет головой и удивительно чувствует время и место в штрафной»

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Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец оценил игру нападающего «Динамо» Константина Тюкавина в нынешнем сезоне.

«Тюкавин в последних турах удивляет. Не умаляю его заслуг, но при полном безобразии игры «Сочи» в обороне, можно себе позволить забивать такие прекрасные голы. Он прекрасно выглядит на фоне атлетичных сложенных нападающих «Краснодара» и «Зенита». При его данных он прекрасно играет головой и удивительно чувствует время и место в штрафной», — цитирует Бышовца Metaratings.ru.

В текущем сезоне 21-летний Тюкавин провел 35 матчей за «Динамо» во всех турнирах, отличившись 16 голами и 9 результативными передачами. Его контракт рассчитан до конца июня 2028 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость российского форварда в 12 миллионов евро.

Источник: Metaratings.ru
Анатолий Бышовец
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
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