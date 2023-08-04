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Сегодня, 09:19

Бышовец поделился ожиданиями от матча ЦСКА с «Локомотивом»

Виктория Кравченко
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Бывший главный тренер сборной России по футболу Анатолий Бышовец рассказал об ожиданиях от матча ЦСКА и «Локомотивом» в 3-м туре РПЛ.

«Локомотив» же определился со своей игрой. Они используют слабые места соперников, обращая их в голевые моменты, особенно на стандартах. У них практически сбалансированный состав и в каждой из линий есть лидер. Матч будет интересным и держать в напряжении до последней минуты", — сказал Бышовец Betonmobile.ru.

Встреча пройдет на «ВЭБ Арене» в субботу, 5 августа. Начало матча — в 20.00 по московскому времени.

Источник: https://betonmobile.ru/byishovets-obyasnil-pochemu-match-tsska-lokomotiv-budet-derzhat-v-napryazhenii-do-posledney-minutyi
Анатолий Бышовец
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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