Бышовец: «Матч «Зенита» и «Краснодара» может снять интригу в гонке за чемпионство РПЛ»

Бывший главный тренер «Зенита» Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от матча 24-го тура РПЛ между сине-бело-голубыми и «Краснодаром».

«Это матч, который может предопределить победителя чемпионата и снять интригу. Думаю, «Зенит» подходит к этому матчу в более хорошем состоянии, к тому же у них есть большое исполнительское мастерство», — приводит слова Бышовца Legalbet.

Игра состоится 13 апреля в Краснодаре. Начало — в 17.00 мск.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 44 очка в 22 матчах. «Краснодар» идет на втором с 43 очками.