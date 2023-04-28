Бышовец поделился ожиданиями от матча «Спартак» — «Ростов»

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец высказался о встрече «Спартака» и «Ростова» в 25-м туре РПЛ.

«Это матч не только двух команд, которые борются за серебряные медали, а также соперничество, клубов исповедующих один стиль игры — атакующий футбол. У «Спартака» есть некое преимущество за счет состава и иностранцев. А Валерию Карпину же удалось создать команду из российских игроков и раскрыть молодежь. Это повлияло на организацию игры, на их умение соблюдать дисциплину, они физически подготовлены, но главное — это их единство. «Ростов» — команда единомышленников. Тренеру за счет этого удалось добиться результата», — цитирует Бышовца Betonmobile.ru.

Матч пройдет в субботу, 29 апреля. Начало встречи — в 19.30 по московскому времени. Перед игрой «Ростов» с 49 очками занимает второе место в РПЛ, опережая «Спартак», идущий третьим, на одно очко.