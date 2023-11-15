Бышовец положительно оценил перспективы «Краснодара» на золотые медали в этом сезоне РПЛ

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился мнением о шансах «Краснодара» выиграть золотые медали РПЛ в этом сезоне.

«Естественно, борьба будет тяжелая во втором круге турнира. К этому нужно быть готовым. Я говорю сейчас об усилении состава на случай ротации в связи с объективными причинами получений травм. Мне думается, что у «Краснодара» хорошие перспективы на то, чтобы успешно завершить этот чемпионат», — цитирует Бышовца betonmobile.ru.

После 15 туров РПЛ «Краснодар» с 32 очками лидирует в турнирной таблице.