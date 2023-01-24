Бышовец: «Положительных выводов по итогам встречи в УЕФА ждать не приходится»

Российский тренер Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от переговоров руководителей РФС с представителями УЕФА о возвращении российского футбола на международные турниры.

«События последнего года заставили международные федерации расписаться в собственном бессилии. Вопреки всем законам российский спорт по политическим соображениям оказался задвинут на обочину. Соображения нравственности и здравого смысла также не были приняты во внимание. Поэтому каких-то положительных выводов по итогам сегодняшней встречи ждать не приходится. Думаю, решение о возвращении российского футбола на международную арену будет принято только после окончания нынешних событий», — приводит слова Бышовца Betonmobile.ru.

28 февраля 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.

Ранее «СЭ» сообщал, что 24 января в офисе УЕФА запланирована встреча представителей РФС и УЕФА, на которой будут обсуждаться потенциальные возможности по возвращению российских клубов и сборных к международным матчам.