Бышовец: «Можно уже сейчас сказать, что «Зенит» будет первым и кто вылетит из РПЛ в новом сезоне»

Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец считает, что нет принципиальной разницы, в какой стране российским командам готовиться к новому сезону.

«Где лучше готовиться командам к новому сезону? Принципиальной разницы нет. В России тоже можно хорошо провести предсезонные сборы. За границей лучше, если только спарринг партнеров можно любых подобрать. В разных турнирах можно поучаствовать. А так какая разница, где готовиться, если с чемпионством уже все решено. Можно уже сейчас сказать, что «Зенит» будет первым и кто вылетит. Обычно вылетают новички. Почему я не верю в «Балтику» и «Рубин»?» В «Рубин» я еще готов поверить», — цитирует Бышовца Legalbet.

По итогам сезона-2022/23 «Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России. Второе место в турнирной таблице РПЛ занял ЦСКА, третьим стал «Спартак». Новый сезон чемпионата России стартует 23 июля.