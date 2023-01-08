Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:23

Бышовец предположил, какими будут первые действия Бердыева в «Сочи»

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Бывший главный тренер «Зенита» Анатолий Бышовец рассказал, с чего начнет свою работу Курбан Бердыев в «Сочи».

«Бердыев — очень опытный тренер. Я думаю, свою работу в «Сочи» он начнет с анализа осенней части сезона. Постарается выявить слабые места команды, чтобы затем их усилить. На мой взгляд, неудачное выступление клуба в первой части чемпионата имело несколько причин. С одной стороны, были объективные трудности: переезд Родригао и Касьерры в Петербург, травмы нескольких лидеров. Однако помимо этого были и другие проблемы. Мне показалось, что опытные игроки «Сочи» не смогли найти взаимопонимание с молодыми футболистами, пополнившими команду. Думаю, Бердыев постарается отрегулировать этот момент», — рассказал Бышовец Betonmobile.ru.

Контракт с 70-летним специалистом рассчитан на 2,5 года.

Сочинский клуб занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков за 17 туров.

Источник: https://betonmobile.ru/byishovets-predpolozhil-kakimi-budut-pervyie-shagi-berdyieva-v-sochi
Анатолий Бышовец
ФК Сочи
Курбан Бердыев
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Маринин поддержал участие Плющенко и Ягудина в чемпионате по шоу-программам
Олимпийский чемпион Маринин рассказал о выступлениях в минус 22 градуса
Тело погибшей женщины извлекли из-под завалов Старобешевской ТЭС в ДНР
НАТО отклонило запрос Сербии на введение полиции и армии в Косово
Пушков назвал условие для сокращения США помощи Украине
Психолог призвала сильно не нагружать детей учебой после каникул
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Нападающий Нене Гбамбле из «Целе» перейдет в «Ахмат»

Барбоза: «Дзюба далек от завершения карьеры. У него есть амбиции»