Бышовец прокомментировал игру «Спартака» в первой части сезона

Бывший тренер сборной России и сборной СССР Анатолий Бышовец высказался об игре «Спартака» под руководством Деяна Станковича в первой части сезона.

«Про «Спартак» могу сказать, что там хорошая группа игроков с сильными индивидуальными качествами. И Угальде, и Барко, и Бонгонда. Они свободны в перемещениях, в решениях, непредсказуемы. Надо понимать преимущества игроков, владеющих дриблингом: ты обыграл соперника, значит, «разрушил» структуру обороны, на тебя выдвигается другой игрок, появляются свободные места для твоих партнеров. Это «Спартак» хорошо реализует», — приводит слова Бышовца «РБ Спорт».

Также специалист отметил харизму главного тренера команды Деяна Станковича и его умение зарядить игроков энергией.

«Если говорить о проблемах, то они касаются, прежде всего, обороны, действий в средней линии. Кроме Мартинса у «Спартака» нет игрока, который мог бы действовать креативно при переходе из обороны в атаку. Мало иметь «движок» — нужно еще, чтобы у игрока был талант. Это вообще дефицитная позиция в футболе», — добавил Бышовец.

По итогам первой части сезона РПЛ московский клуб замыкает тройку лидеров с 37 очками. На первом месте располагается «Краснодар» (39 очков), опережая «Зенит» (39 очков) только по дополнительным параметрам.