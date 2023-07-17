Бышовец: «Если Фернандес приехал в «Зенит» с лишним весом, то подготовка у него начнется с нуля»

Бывший главный тренер «Зенита» Анатолий Бышовец прокомментировал новость о том, что бразилец Марио Фернандес подписал контракт на один год с опцией продления еще на сезон с клубом из Санкт-Петербурга.

«Надо отдать должное Фернандесу в ЦСКА, его влиянии на игру и в национальной команде. Это был лучший игрок на позиции правого защитника. Но отъезд в Бразилию стал отрицательным фактором. «Зениту» надо учитывать возраст и травматичность Марио, это вызывает сомнения. Прямой необходимости в трансфере не было. Ни к Караваеву, ни к Сутормину претензий не было. Не думаю, что Фернандес будет лучше своих конкурентов на позиции по КПД. Здесь проблема может быть уже по игровому времени. Плюс если Фернандес приехал с лишним весом, то подготовка у него начнется с нуля», — цитирует Бышовца Metaratings.ru.

17 июля пресс-служба «Зенита» объявила, что Фернандес стал новым игроком команды.

Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 года. В мае 2022-го он объявил о приостановке игровой карьеры. В декабре 2023 года 32-летний защитник перешел в «Интернасьонал», однако в апреле покинул бразильскую команду.

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