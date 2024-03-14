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14 марта, 17:15

Бышовец — о будущем Абаскаля: «Для «Спартака» увольнение тренера — обычная ситуация»

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Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец в разговоре с «СЭ» высказался о будущем Гильермо Абаскаля в «Спартаке». 

«Я сомневаюсь, что у «Спартака» есть право на ошибку. Это понимают не только тренеры, но и игроки. В матче с «Оренбургом» речь будет идти об их репутации. Мы видим, что бывает, когда нет единства среди руководителей, этому пример «Краснодар». Для «Спартака» увольнение тренера — обычная ситуация» — сказал Бышовец корреспонденту «СЭ» Константину Передерию.

11 марта журналист Иван Карпов сообщил, что руководство «Спартака» определилось с четырьмя кандидатами на пост главного тренера клуба, одним из которых является Станислав Черчесов. При этом шансы 60-летнего специалиста оцениваются как минимальные.

Имена остальных специалистов не называются. По информации источника, известно лишь то, что двоих кандидатов предложил спортивный директор красно-белых Томаш Амарал и один из них — португалец.

Варианты с приглашением Владимира Ивича и Валерия Карпина не обсуждались.

Анатолий Бышовец
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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