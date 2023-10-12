Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:42

Бышовец рассказал о причинах успеха «Краснодара» в РПЛ в этом сезоне

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Бывший главный тренер сборной России по футболу Анатолий Бышовец рассказал, что думает о лидерстве «Краснодара» в турнирной таблице РПЛ.

«В успехе команды большую роль сыграла концепция развития клуба, а также сделанный упор на воспитанников. Мы видели только их ростки, но со временем они уже приобрели опыт. Я думаю, что еще хорошо сработала селекция при формировании команды. Прежде всего удалось сбалансировать состав, усиливаясь игроками атаки, у которых хороший уровень индивидуальности. Также стоит обратить внимание на обстановку внутри клуба, где сплав молодости и опыта», — цитирует Бышовеца Betonmobile.

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России с 27 очками. В 12-м туре РПЛ «быки» встретятся с «Балтикой». Матч между командами пройдет 21 октября и начнется в 19.00 по московскому времени.

Источник: https://betonmobile.ru/byishovets-nazval-prichinyi-uspeha-krasnodara-v-rpl-v-sezone-2023-24
Анатолий Бышовец
ФК Краснодар
0
Читайте также
Роналду грозит наказание в виде 99 ударов плетью за нарушение закона Ирана
Усман заменит Косту в бою против Чимаева на UFC 294 в Абу-Даби
МИД Финляндии расследует пранк Вована и Лексуса с главой ведомства
В Польше предложили выставить Киеву счет и ряд условий за оказанную помощь
Смерть гиганта: закрывается крупнейшее месторождение газа в Европе
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 12-й тур: «Локомотив» — «Динамо», «Зенит» — «Крылья Советов» и другие матчи
«Краснодар»: расписание матчей команды в октябре
Ивич, Юран и Деограсия вошли в число претендентов на звание лучшего тренера месяца в РПЛ в сентябре
Агент Чистякова заявил, что игрок не обсуждал свое будущее с главным тренером «Зенита» Семаком
Куртеян: «Не вижу никакой мощи и надежности в игре «Краснодара»
Нагорных — о медийной активности Дзюбы: «Такие спортсмены продвигают интерес к футболу»
Доверять Абаскалю — правильная тактика руководства «Спартака». Мнение Алланазарова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Пьянович: «При том составе мы со Скалой, а не со Старковым, могли бы стать чемпионами»