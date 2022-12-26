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Сегодня, 16:10

Бышовец рассказал, почему долгое время находился без работы

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец заявил, что не завершал карьеру и рассказал о своей готовности рассмотреть интересное предложение.

«Я не объявлял о завершении тренерской карьеры и не заканчивал ее. Это для меня больше, чем профессия, это служение. Я не работаю не потому, что я не знаю, а потому, что я знаю. Для меня футбол — это не только результат. Есть некая исключительность, которая, может быть, и является одной из причин, почему я не работаю. Не такой как все. Достиг того, чего никто не достигал. Готов ли я кого-то возглавить? Я веду здоровый образ жизни, общаюсь с игроками и тренерами сборной, держу руку на пульсе. Для меня важно, насколько предложение будет интересно и полезно. Футбольный азарт во мне есть еще какой!» — приводит слова Бышовца Legalbet.

Последним клубом, в котором работал 76-летний специалист, был московский «Локомотив». Заключительная игра «железнодорожников» под руководством Бышовца прошла 11 ноября 2007 года.

Источник: https://legalbet.ru/news/bishovetc-zayavil-chto-ne-zakanchival-trenerskuyu/
Анатолий Бышовец
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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