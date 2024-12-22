Бышовец рассказал, в чем нужно прибавить «Локомотиву» зимой

Сегодня, 18:10
Бывший главный тренер «Локомотива» Анатолий Бышовец ответил на вопрос, что нужно наладить железнодорожникам, чтобы бороться за высокие места.
«У «Локомотива» достаточно хороший потенциал, чтобы можно было говорить о том, что шансы на высокие места есть. Думаю, что нужно найти баланс между опытными игроками и молодежью, чтобы по ходу матча команда могла перестаиваться», — сказал Бышовец Vprognoze.ru.
«Локомотив» ушел на зимнюю паузу на 5-м месте в турнирной таблице чемпионата России с 35 очками. Железнодорожники отстают от лидирующих «Краснодара» и «Зенита» на 4 очка.