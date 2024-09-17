Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 00:28

Бышовец: «Джикия усилит оборону «Химок», его лидерские качества нужны команде»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Telegram Дзен

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился мнением о переходе защитника Георгия Джикии в «Химки».

«После поражения «Химок» от «Акрона» необходимость в Джикии у команды точно есть. Он усилит оборону, у него есть лидерские качества, которые необходимы «Химкам». Для Георгия продолжение карьеры в таком клубе — вполне приемлемый вариант. Вопрос с надежностью в обороне является главным на сегодняшний день в «Химках». В этой команде Георгий может подтвердить свой уровень и показать свое мастерство, чтобы в дальнейшем у него были перспективы», — приводит «РБ Спорт» слова Бышовца.

Джикия подписал контракт с «Химками» до конца сезона-2024/25 с опцией продления еще на один год.

Источник: РБ Спорт

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Беккер женился после выхода из тюрьмы
Бывшая жена обвинила Грицюка в намеренном снижении зарплаты в СКА
Полиция задержала мужчину, пытавшегося прорваться в школу в Челябинске после ЧП
Его запретили называть звездой. Кто такой Алексей Батраков, который в 19 лет тащит «Локомотив» в лидеры
Уголовное дело об организации убийства возбудили после ЧП в школе в Челябинске
Мимика и наушники: как прошли дебаты Трампа и Харрис. Детали
Сегодня
Вчера
Неделя