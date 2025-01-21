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Сегодня, 11:02

Бышовец считает, что Глебов не будет равноценной заменой Бителло

Камила Абдурахманова
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Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец рассказал о возможном уходе из «Динамо» полузащитника Бителло.

«Пришло такое время, мы видим, что происходит в том же «Зените» с Венделом и другими футболистами. У «Динамо» есть возможности, чтобы компенсировать потерю. Но есть еще и материальные потери. У «Динамо» работает школа, есть много игроков с хорошим потенциалом. Им бы не помешала игровая практика.

Нельзя говорить, что Глебов будет равноценной заменой Бителло. Это все-таки игрок средней линии, где играет Фомин. Если переход случится, то это повысит конкуренцию. Глебову необходимо будет время на адаптацию, нужно соответствовать требованиям тренера, найти взаимопонимание с партнерами», — заявил Бышовец Legalbet.ru.

Ранее издание Globo сообщило, что «Динамо» собирается подать иск на Бителло за то, что бразилец не приехал в расположение клуба. Издание пишет, что у игрока в контракте прописан штраф в размере 25 миллионов евро в случае одностороннего расторжения договора. Хавбеку грозит дисквалификация на шесть месяцев.

С января 2019 года 25-летний Глебов играет за «Ростов». В текущем сезоне полузащитник провел за команду 23 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал одну голевую передачу. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.

Источник: Legalbet.ru
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Анатолий Бышовец
Данил Глебов
ФК Динамо (Москва)
Бителло
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