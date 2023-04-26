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Сегодня, 13:10

Бышовец — о желании Игнатьева покинуть «Локомотив»: «На мой взгляд, причина всех проблем кроется в нем»

Виктория Кравченко
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Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Анатолий Бышовец поделился мнением о положении в команде нападающего Ивана Игнатьева.

«На мой взгляд, причина всех проблем кроется в самом Игнатьеве. Этот молодой человек в своей карьере успел сменить немало команд, что само по себе уже показательно. И не надо говорить, что его подкосило появление в «Локомотиве» Дзюбы. В таких случаях игроку всегда нужно смотреть на себя, а не на конкурента. Мне кажется, Игнатьеву присуще то, что сегодня является проблемой для многих футболистов. Им нужно решить, что для них главное: сам футбол или что-то еще. Как только Игнатьев разберется в самом себе, ему будет легче конкурировать с Дзюбой», — цитирует Бышовеца Betonmobile.ru.

Ранее 24-летний Игнатьев заявил, что летом хочет покинуть «Локомотив» из-за недостатка игровой практики. В этом сезоне он провел 22 матча, по большей части выходя на замену.

Источник: https://betonmobile.ru/anatoliy-byishovets-chtobyi-ignatev-mog-konkurirovat-s-dzyuboy-emu-nuzhno-razobratsya-v-samom-sebe
Анатолий Бышовец
Иван Игнатьев
ФК Локомотив (Москва)
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