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Сегодня, 12:58

Бышовец считает, что «Локомотив» может включиться в чемпионскую гонку

Алина Савинова
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Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец оценил шансы «Локомотива» побороться за победу в РПЛ в этом сезоне.

«Локомотив» может включиться в чемпионскую гонку. Проблема в стабильности команды. «Локомотиву» нужны новые футболисты, чтобы была ротация. Все еще зависит от «Краснодара» и «Зенита». У петербуржцев высококлассная команда, но Семаку будет сложно, потому что бразильцы плохо выполняют физическую работу. Основным соперником «Краснодара» и «Зенита» будет «Динамо». Концовка первой части сезона показала, что у динамовцев сбалансированный состав. Команду удалось укомплектовать иностранными футболистами. Главное оружие бело-голубых — Тюкавин. У «Локомотива» есть шансы побороться за чемпионство, но железнодорожникам нужна стабильность», — приводит «РБ Спорт» слова Бышовца.

«Локомотив» на данный момент занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала 31 очко в 18 турах. Лидером чемпионата России является «Краснодар» с 38 баллами.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/anatolij-by-shovets-lokomotiv-vklyuchitsya-v-chempionskuyu-gonku/
Анатолий Бышовец
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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