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Сегодня, 12:42

Бышовец: «Вопрос о вылете «Локомотива» из РПЛ больше не стоит»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец считает, что «Локомотив» не вылетит из РПЛ.

«В последние месяцы произошло оздоровление «Локомотива» в целом. Команду во время зимнего перерыва удалось усилить, сейчас в каждой линии у нее есть лидеры. Энтузиазм молодежи удачно дополняется опытом ветеранов. Отдельно нужно отметить очень хорошее функциональное состояние игроков. Очевидно, что вопрос о вылете команды из РПЛ больше не стоит. «Локомотив» набрал достаточное количество очков, а его главные конкуренты в борьбе за выживание эти очки растеряли», — приводит слова Бышовца Betonmobile.ru.

«Локомотив» располагается на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков за 21 тур.

Источник: https://betonmobile.ru/anatoliy-byishovets-vopros-o-vyilete-lokomotiva-iz-rpl-bolshe-ne-stoit
Анатолий Бышовец
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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