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Бышовец считает, что матч ЦСКА — «Локомотив» будет зрелищным

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Прославленный советский тренер и футболист Анатолий Бышовец высказался о предстоящем матче между ЦСКА и «Локомотивом» в 24-м туре РПЛ.

«Думаю, в матче ЦСКА — «Локомотив» нас ждет зрелище. Последние результаты обеих команд говорят о том, что зрители не будут скучать. Понятно, что задачи у команд разные. У ЦСКА — удержание позиций вверху турнирной таблицы, а у «Локомотива» — закрепление тех результатов, которые позволят команде решить задачи на этот период. Это дерби, поэтому шансы команд в этом матче равны. Надо ожидать, что многие из игроков сыграют на пределе своих возможностей», — приводит слова Бышовца «Чемпионат».

ЦСКА с 44 очками занимает четвертое место в РПЛ. «Локомотив» располагается на 10-й строчке, имея в своем активе 28 баллов.

Матч между командами пройдет 23 апреля на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 19.30 мск.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5078355-anatolij-byshovec-v-matche-cska-lokomotiv-nas-zhdyot-zrelische-zriteli-ne-budut-skuchat.html
Анатолий Бышовец
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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