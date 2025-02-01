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Сегодня, 14:52

Бышовец считает, что переход в «Зенит» будет риском для Сильянова

Камила Абдурахманова
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Бывший главный тренер «Зенита» Анатолий Бышовец рассказал о будущем крайнего защитника «Локомотива» Александра Сильянова.

«Сильянов проводит неплохой сезон в «Локомотиве», с каждой игрой набирается опыта. В клубе хорошая обстановка, есть перспективы побороться за интригу в чемпионате. Сильянову надо доиграть сезон в «Локомотиве», если есть такая возможность. Только в конце сезона нужно принимать решение.
Переход, например, в «Зенит» будет риском, учитывая высокую конкуренцию в команде. Ведь у него нет гарантий, что он быстро адаптируется и будет играть в основном составе. Поэтому Сильянову надо остаться в «Локомотиве» до конца чемпионата и не подводить команду. Это будет рационально», — заявил Бышовец Legalbet.ru.

Ранее стало известно, что «Локомотив» сообщил «Зениту» стоимость Сильянова. Железнодорожники хотят выручить с трансфера футболиста 10 миллионов евро.

В текущем сезоне 23-летний Сильянов провел за «Локомотив» 24 матча во всех турнирах и отметился одной результативной передачей. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 6 миллионов евро.

Источник: Legalbet.ru
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Александр Сильянов
Анатолий Бышовец
ФК Локомотив (Москва)
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