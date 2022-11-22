Бышовец считает, что по личностным качествам Шалимов и Карпин выше Мостового

22 ноября, 17:37
Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец высказался о конфликте экс-футболистов национальной команды Игоря Шалимова и Александра Мостового.
Ранее в интервью Шалимов высказался о непостроенном памятнике в честь Мостового за игру в «Сельте».
«Мостовой более талантливый и более творческий игрок, чем Шалимов, если брать в творческом плане. У них разные стили. Я бы оценил их обоих как выдающихся игроков. Чтобы давать оценки, надо соответствовать. Если ты не имеешь тренерской практики, а твои высказывания не подкреплены собственными достижениями… Это же можно говорить и о Шалимове. Но могу сказать, что в личностных качествах и Шалимов, и Карпин выше Мостового.
Говоря о Мостовом, я имел в виду его поступок… Тот же Карпин всегда вел себя в сборной очень солидно, он последовательный. Когда встречал Мостового и он не работал, я говорил ему: у тебя лицензии нет, давай я помогу, поговорю, что нужно и необходимо. А лицензии нет до сих пор. Это говорит о нежелании учиться», — приводит слова Бышовца Legalbet.
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