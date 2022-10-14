Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:02

Бышовец считает, что победитель дерби ЦСКА — «Спартак» станет главным конкурентом «Зенита» в сезоне

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от матча между ЦСКА и «Спартаком» в рамках 13-го тура РПЛ.

«Думаю, можно говорить о том, что победитель этого матча станет главным конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство. Как ЦСКА, так и «Спартак» показывают сейчас футбол высокого качества. Кроме того, обе команды имеют неплохие составы, в котором выделяется ряд сильных индивидуальностей. Наконец, у них появилась некоторая стабильность, которая говорит о том, что они могут еще усилить свою игру. Оба соперника испытывали проблемы в начале чемпионата, но сейчас, похоже, они преодолены», — приводит слова Бышовца Betonmobile.ru.

Он также поделился мнением, что силы обеих команд примерно равны. По его словам, победителем станет тот, кто допустит меньше ошибок в обороне.

«Обе команды нацелены на атаку, у обеих есть сильные форварды — Чалов и Соболев. Поэтому судьба матча будет решаться в защите. Кто сможет нивелировать козыри соперника, сыграет компактно — тот и победит», — добавил Бышовец.

«Спартак» с 25 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА — четвертый с 24 очками.

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится в Москве в воскресенье, 16 октября. Начало — в 20.00 (мск).

Источник: https://betonmobile.ru/byishovets-uveren-chto-pobeditel-matcha-tsska-spartak-stanet-glavnyim-konkurentom-zenita-v-borbe-za-chempionstvo
Анатолий Бышовец
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Мы не можем играть против русских». Шведы грозят бойкотировать Кубок мира, но решать все за них будут в Америке
Овечкин повторил худший старт в карьере. Он не набрал ни одного очка в двух матчах
Рейс Azur Air задержали из-за запрета подлежащему мобилизации пилоту лететь в Турцию
В США назвали возможную причину для смены курса по Украине
Пранкер Вован рассказал о случае разоблачения украинским политиком
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 13-й тур: дерби ЦСКА — «Спартак» и другие матчи
«Спартак» продлил контракт с Селиховым до конца сезона-2024/25
Корнеев о Соболеве: «Раньше мячи от него отлетали, теперь все прилипает»
Смородская — о назначении Нагорных в «Локомотив»: «Выбор неожиданный, но он справится»
Корнеев — о Чалове: «Он как минимум отдал восемь голевых передач. Просто партнеры не забили»
Тихонов считает матч с ЦСКА проверкой для «Спартака» на умение побеждать большие клубы
Корнеев сравнил Зиньковского и Бакаева
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Тихонов считает матч с ЦСКА проверкой для «Спартака» на умение побеждать большие клубы

Смородская — о назначении Нагорных в «Локомотив»: «Выбор неожиданный, но он справится»