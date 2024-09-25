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Сегодня, 22:45

Бышовец считает, что после «Химок» Джикия пойдет на повышение

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Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился мнением о дальнейшей карьере защитника Георгия Джикии в «Химках», перешедшего в «Химки».

«У меня остались очень хорошие впечатления от общения с Георгием. Его профессиональные качества не вызывают у меня сомнений. Он был капитаном «Спартака», а это говорит об уважении партнеров к нему. «Химкам» повезло, что в их составе появился такой футболист. Единственная проблема Джикии в том, что он не смог подготовиться к сезону с командой. Ему нужно время, чтобы набрать форму. У Джикии есть все качества, чтобы после «Химок» пойти на повышение», — сказал Бышовец «РБ Спорт».

«Химки» объявили о подписании контракта с Джикией на правах свободного агента 13 сентября. Защитник заключил договор до конца сезона-2024/25 с опцией продления еще на один год. Пока футболист не провел за новый клуб ни одного матча. Как сказал сам защитник, он надеется набрать форму к октябрю.

В сезоне-2023/24 Джикия провел за «Спартак» 12 матчей.

Георгий Джикия. У «Химок» крутой ход с Джикией. Подмосковный клуб из посмешища превращается в серьезную силу?

Источник: РБ Спорт
Анатолий Бышовец
Георгий Джикия
ФК Химки

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