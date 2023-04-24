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Сегодня, 14:53

Бышовец считает, что происходящее вокруг Клаудиньо негативно влияет на его игру

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Зенита» и сборной России Анатолий Бышовец поделился мнением о перспективах бразильского полузащитника Клаудиньо в петербургском клубе.

«Клаудиньо остается ключевой фигурой в игровой схеме «Зенита». Он придает атаке команды креативность, улучшает процент реализации. Хотя в весенней части чемпионата его игра выглядит менее стабильной. Возможно, это связано со всем тем, что сейчас творится вокруг этого футболиста. В этой связи показательна история с получением им российского гражданства. Насколько я знаю, это была личная инициатива бразильских игроков — его и Малкома. Они очень хотели получить наше гражданство, а теперь вдруг остыли», — цитирует Бышовца Betonmobile.ru.

Ранее сообщалось, что Клаудиньо может покинуть «Зенит» в летнее трансферное окно. Также бразилец отказался выступать за сборную России, хотя в феврале получил российское гражданство.

Источник: https://betonmobile.ru/anatoliy-byishovets-proishodyashhee-vokrug-klaudino-negativno-vliyaet-na-ego-igru
Анатолий Бышовец
Клаудиньо
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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