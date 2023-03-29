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Сегодня, 14:02

Бышовец — о назначении Клотета главным тренером «Торпедо»: «Это решение принято на перспективу»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец считает, что приглашение в «Торпедо» испанца Жозепа Клотета является шагом на перспективу.

«Это решение принято на перспективу. Понятно, что нынешнее турнирное положение «Торпедо» очень сложное. Спасти команду от вылета из РПЛ практически невозможно, отставание от конкурентов довольно большое. Поэтому руководство клуба думает уже о ближайшей перспективе. Испанец получил возможность доработать сезон, познакомиться с игроками, определиться с их потенциалом. Если он поймет, в каком направлении нужно формировать команду, вести селекцию на будущий сезон будет легче», — цитирует Бышовца Betonmobile.ru.

28 марта «Торпедо» объявило о назначении Клотета главным тренером команды. Как стало известно «СЭ», контракт испанского специалиста с московским клубом рассчитан на 2,5 года.

«Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 10 очков.

Источник: https://betonmobile.ru/byishovets-o-priglashenii-kloteta-v-torpedo-eto-reshenie-na-perspektivu
Анатолий Бышовец
Футбол
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
Жозеп Клотет
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