Бышовец считает, что Соболев является одним из лучших нападающих страны благодаря своей спортивной наглости

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Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец считает, что игрок «Спартака» Александр Соболев стал лучшим нападающим страны благодаря своему характеру.
«Соболев сейчас является сильнейшим российским нападающим, выступающим в РПЛ. Его главный козырь — нацеленность на ворота. Он отлично выбирает позицию для завершающего удара, в нужное время всегда оказывается в нужном месте. Да и процент реализации тоже впечатляет. Думаю, не последнюю роль в успехах Соболева играет его характер. Он очень уверенный в себе человек, иногда даже по-спортивному наглый. Такое поведение помогает ему на поле. В спорте высокая самооценка вообще зачастую играет определяющую роль», — цитирует бывшего главного тренера сборной России Betonmobile.ru.
Соболев выступает за московский «Спартак» с 2020 года. В текущем сезоне в составе красно-белых он провел 12 игр во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 4 голевые передачи.