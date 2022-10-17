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Сегодня, 18:44

Бышовец считает, что Соболев является одним из лучших нападающих страны благодаря своей спортивной наглости

Антон Иванов
Алина Савинова

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец считает, что игрок «Спартака» Александр Соболев стал лучшим нападающим страны благодаря своему характеру.

«Соболев сейчас является сильнейшим российским нападающим, выступающим в РПЛ. Его главный козырь — нацеленность на ворота. Он отлично выбирает позицию для завершающего удара, в нужное время всегда оказывается в нужном месте. Да и процент реализации тоже впечатляет. Думаю, не последнюю роль в успехах Соболева играет его характер. Он очень уверенный в себе человек, иногда даже по-спортивному наглый. Такое поведение помогает ему на поле. В спорте высокая самооценка вообще зачастую играет определяющую роль», — цитирует бывшего главного тренера сборной России Betonmobile.ru.

Соболев выступает за московский «Спартак» с 2020 года. В текущем сезоне в составе красно-белых он провел 12 игр во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 4 голевые передачи.

Источник: https://betonmobile.ru/byishovets-zayavil-chto-sportivnaya-naglost-pomogla-stat-sobolevu-luchshim-napadayushhim-stranyi
Александр Соболев
Анатолий Бышовец
ФК Спартак (Москва)
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