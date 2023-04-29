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Бышовец считает, что у «Динамо» было недостаточно вдохновения в матче с «Факелом»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Динамо» Анатолий Бышовец высказался о поражении московского клуба в матче 25-го тура чемпионата России с «Факелом» (0:2).

«А что тут скажешь? «Динамо» потерпело поражение, показав не самое лучшее качество игры и настроя на матч. Это был большой праздник для болельщиков. Футбол — это действительно праздник. Такие бесплодные атаки, плохое владение инициативой и количество ударов свидетельствовали о недостатке вдохновения игроков хозяев. Конечно, организация игры оставляет желать лучшего. Контратаки и атаки, к сожалению, не удавались игрокам «Динамо», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Бышовца.

На данный момент «Динамо» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков. «Факел» идет на 14-й позиции, имея в своем активе 21 очко.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005105383_byishovec_u_dinamo_byilo_nedostatochno_vdohnoveniya_v_igre_s_fakelom
Анатолий Бышовец
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
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