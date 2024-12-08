Бышовец считает, что у игроков «Локомотива» есть проблемы с психологией

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Анатолий Бышовец поделился мнением об игре железнодорожников в этом сезоне РПЛ.

«Потенциал у «Локомотива» есть. Теперь нужно провести анализ, определить вектор движения. Нужно поработать и над психологией, и моментами, когда была недооценка соперников. Также вокруг отдельных игроков появились фанфары, что требует педагогических подходов, особенно когда речь о молодых. Думаю, обстановка внутри команды и около нее достаточна хорошая, чтобы говорить о положительных перспективах», — цитирует Бышовца Legalbet.

«Локомотив» набрал 34 очка и занимает 4-е место в таблице РПЛ.