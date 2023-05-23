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Сегодня, 20:11

Бышовец считает, что у Семака есть перспектива работать в Европе

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Зенита» Анатолий Бышовец поделился мнением о перспективах Сергея Семака возглавить европейский клуб.

«Может ли Семак тренировать за границей, после того как он всего добился в России? От добра добра не ищут. Сейчас у него есть задачи, которые он решает внутри РПЛ. Это и есть перспектива создания новой команды на основе сегодняшних результатов. У Семака есть перспектива работать в Европе. По потенциалу он подходит, но это большой вызов. Сергей Богданович мог бы начать работать в Португалии, но все зависит от условий контракта, уровня команды и задач, которые будут ставиться», — цитирует Бышовца Metaratings.ru.

Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. В этом сезоне петербургский клуб под его руководством в пятый раз подряд стал чемпионом России.

Источник: https://metaratings.ru/news/byshovec-u-semaka-est-perspektiva-rabotat-v-evrope-on-mog-by-nachat-s-portugalii-253317/
Анатолий Бышовец
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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